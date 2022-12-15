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    «Не верится, что судили так плохо. Позор». Экс-защитник Хорватии Шимунич – о полуфинале ЧМ-2022 с Аргентиной

    Бывший футболист сборной Хорватии Йосип Шимунич раскритиковал работу арбитров, обслуживавших матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Судили так плохо, что не верится. К сожалению, в пользу Аргентины.

    Позор, что при назначении пенальти не было VAR-проверки», – сказал Шимунич.

    • Главным судьей был итальянец Даниэле Орсато.
    • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
    • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
    • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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    Источник: Telegraf.rs

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 минут назад

      2 гола хорватам забили примерно так же как у нас во дворе, о чем еще можно говорить

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      Рейтинг: +18454

      Cleaner 23 минуты назад

      Играть нужно ЛУЧШЕ, а не на судей жаловаться. Вчера вот судья всю игру судил в пользу Марокко, но Французы все равно дожали и выиграли матч!

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