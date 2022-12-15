«Не верится, что судили так плохо. Позор». Экс-защитник Хорватии Шимунич – о полуфинале ЧМ-2022 с Аргентиной

Бывший футболист сборной Хорватии Йосип Шимунич раскритиковал работу арбитров, обслуживавших матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«Судили так плохо, что не верится. К сожалению, в пользу Аргентины.

Позор, что при назначении пенальти не было VAR-проверки», – сказал Шимунич.

Главным судьей был итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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