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Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 22 октября 2011
Хоффенхайм
22.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
56'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Желтая карточка
А. Бек
+1
Замена
Я. Вестергор
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
Данте
Замена
Ю. Оцу
️️️️
М. Ханке
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Д. Кинг
️️️️
П. Херрманн
Замена
Т. Маркс
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
Н. Мусона
️️️️
Ф. Джонсон
Желтая карточка
М. Штранцль
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-2-1-3
34
Хаас
5
Комппер
28
Брафхайд
32
Бек
25
Ворса
19
Уильямс
19
Джонсон
10
Сигурдссон
9
Фирмино
11
Ибишевич
8
Бабел
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
24
Янчке
6
Нордтвейт
4
Данте
33
Нойштедтер
17
Вендт
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
19
Джонсон
17
Мусона
17
Мусона
19
Джонсон
11
Ибишевич
23
Вестергор
23
Вестергор
11
Ибишевич
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
9
Фирмино
9
Ханке
10
Оцу
10
Оцу
9
Ханке
6
Нордтвейт
14
Маркс
14
Маркс
6
Нордтвейт
7
Херрманн
7
Кинг
7
Кинг
7
Херрманн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
1
Коэн Кастелс
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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