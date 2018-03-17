Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 17 марта 2018
Боруссия М
17.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Хоффенхайм
33'
Й. Дрмич
72'
Л. Штиндль
90'
М. Гинтер
13'
Б. Хюбнер
58'
А. Крамарич (П)
73'
Ф. Гриллич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:3!
М. Гинтер
Пас отдал
Раффаэл
90'
73'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Гриллич
Пас отдал
М. Ут
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
72'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Крамарич
36'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
33'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хюбнер
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
24
Янчке
27
Кюизанс
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
25
Бобадилья
7
Херрманн
3-1-2-1-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
27
Гриллич
10
Амири
8
Полански
7
Гнабри
27
Крамарич
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Боруссия М
Хоффенхайм
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+