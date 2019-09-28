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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 28 сентября 2019
Хоффенхайм
28.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
43'
А. Плеа
65'
М. Тюрам
83'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
83'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
А. Плеа
74'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Ф. Гриллич
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
С. Ляйнер
Желтая карточка
С. Руди
60'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
М. Тюрам
7'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
25
Акпогума
4
Пош
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Гайгер
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
4-2-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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