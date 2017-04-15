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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 15 апреля 2017
Хоффенхайм
15.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
5 : 3
Завершен
Боруссия М
9'
А. Салаи
24'
А. Салаи
58'
К. Демирбай
75'
М. Ут
89'
К. Демирбай
31'
Я. Вестергор
35'
Л. Штиндль
78'
М. Дауд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
ГОЛ! 5:3!
К. Демирбай
Пас отдал
А. Крамарич
89'
85'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Т. Штробль
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Б. Хюбнер
85'
78'
ГОЛ! 4:3!
М. Дауд
ГОЛ! 4:2!
М. Ут
Пас отдал
Н. Зюле
75'
74'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
74'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Хан
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Салаи
74'
Желтая карточка
К. Фогт
64'
63'
Желтая карточка
М. Дауд
Замена
М. Ут
️️️️
С. Вагнер
63'
ГОЛ! 3:2!
К. Демирбай
58'
48'
Желтая карточка
А. Кристенсен
45'
+1
Желтая карточка
Н. Эльведи
35'
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
М. Дауд
31'
ГОЛ! 2:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
Т. Штробль
Желтая карточка
Б. Хюбнер
30'
26'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
С. Руди
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
25
Зюле
7
Фогт
21
Хюбнер
22
Тольян
7
Цубер
13
Руди
26
Демирбай
2
Вагнер
11
Салаи
27
Крамарич
4-1-1-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
15
Кристенсен
30
Эльведи
17
Вендт
5
Штробль
81
Дауд
28
Хан
13
Штиндль
7
Хофманн
16
Траоре
11
Салаи
10
Амири
10
Амири
11
Салаи
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
21
Хюбнер
2
Вагнер
13
Ут
13
Ут
2
Вагнер
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
5
Штробль
8
Бенеш
8
Бенеш
5
Штробль
28
Хан
18
Дрмич
18
Дрмич
28
Хан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
1
Грегор Кобель
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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