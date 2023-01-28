Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 28 января 2023
Хоффенхайм
28.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия М
80'
И. Бебу
12'
Й. Хофманн
37'
Й. Хофманн
83'
Л. Штиндль
90+1'
Х. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
90'
+5
Замена
Т. Янчке
️️️️
К. Крамер
90'
+5
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Д. Скалли
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Х. Вольф
Пас отдал
Л. Нец
90'
Замена
Л. Нец
️️️️
Й. Хофманн
86'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
86'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
83'
ГОЛ! 1:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
ГОЛ! 1:2!
И. Бебу
Пас отдал
К. Баумгартнер
80'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Т. Бишоф
75'
68'
Желтая карточка
К. Коне
Замена
М. Даббур
️️️️
П. Кадержабек
62'
Замена
И. Бебу
️️️️
К. Дольберг
46'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
С. Руди
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
22'
Желтая карточка
Анхелиньо
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Том Бишоф
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
25
Брукс
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
3
Кадержабек
13
Руди
17
Бишоф
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Дольберг
4-2-1-2-1
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
17
Бишоф
22
Бекер
22
Бекер
17
Бишоф
13
Руди
7
Тохумджу
7
Тохумджу
13
Руди
9
Дольберг
9
Бебу
9
Бебу
9
Дольберг
3
Кадержабек
9
Даббур
9
Даббур
3
Кадержабек
7
Хофманн
25
Нец
25
Нец
7
Хофманн
23
Крамер
24
Янчке
24
Янчке
23
Крамер
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Боруссия М
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:18
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+