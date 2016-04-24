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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 24 апреля 2016
Боруссия М
24.04.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
7'
Д. Тольян (АГ)
45'
М. Дауд
61'
А. Хан
54'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Раффаэл
88'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Азар
84'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
81'
76'
Замена
Ф. Окс
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
70'
67'
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Ут
63'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 3:1!
А. Хан
Пас отдал
М. Дауд
61'
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Фолланд
ГОЛ! 2:0!
М. Дауд
Пас отдал
А. Хан
45'
40'
Желтая карточка
Ю. Полански
20'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Тольян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
6
Нордтвейт
30
Эльведи
15
Кристенсен
34
Джака
81
Дауд
9
Азар
16
Траоре
28
Хан
11
Раффаэл
3-1-3-3
1
Бауманн
22
Тольян
5
Шер
25
Зюле
5
Штробль
10
Амири
13
Руди
8
Полански
13
Ут
31
Фолланд
27
Крамарич
9
Азар
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Азар
11
Раффаэл
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Раффаэл
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
8
Полански
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Полански
13
Ут
11
Варгас
11
Варгас
13
Ут
10
Амири
20
Окс
20
Окс
10
Амири
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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