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Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 04 апреля 2015
Хоффенхайм
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия М
17'
С. Шипплок
26'
М. Крузе (П)
31'
П. Херрманн
36'
Раффаэл
51'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Желтая карточка
С. Руди
90'
82'
Желтая карточка
К. Крамер
76'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
Замена
Д. Тольян
️️️️
Д. Абрахам
72'
71'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
69'
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
68'
Замена
С. Салихович
️️️️
К. Фолланд
68'
66'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
Д. Абрахам
63'
51'
ГОЛ! 1:4!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Крузе
Желтая карточка
К. Чжин-Су
45'
+2
36'
ГОЛ! 1:3!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
31'
ГОЛ! 1:2!
П. Херрманн
Пас отдал
О. Вендт
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крузе
ГОЛ! 1:0!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
19
Абрахам
5
Штробль
7
Цубер
13
Руди
10
Амири
31
Фолланд
22
Шипплок
9
Фирмино
4-2-1-1-2
1
Зоммер
4
Брауверс
24
Янчке
18
Домингес
17
Вендт
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
19
Абрахам
22
Тольян
22
Тольян
19
Абрахам
31
Фолланд
23
Салихович
23
Салихович
31
Фолланд
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
6
Николай Рапп
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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