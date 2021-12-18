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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 18 декабря 2021
Хоффенхайм
18.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
90+1'
К. Акпогума
35'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Гайгер
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Ляйнер
ГОЛ! 1:1!
К. Акпогума
Пас отдал
И. Бебу
90'
+1
88'
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
87'
73'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Тюрам
62'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Штиллер
62'
Желтая карточка
П. Кадержабек
55'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Даббур
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-2-1-3
1
Бауманн
22
Раум
4
Пош
7
Фогт
3
Кадержабек
6
Штиллер
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Даббур
10
Рюттер
27
Крамарич
4-2-2-2
1
Зоммер
29
Скалли
22
Ляйнер
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
6
Штиллер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
6
Штиллер
9
Даббур
9
Бебу
9
Бебу
9
Даббур
9
Тюрам
25
Нец
25
Нец
9
Тюрам
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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