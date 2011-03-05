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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 05 марта 2011
Боруссия М
05.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
65'
Ф. Дамс (П)
70'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Замена
С. Шахтен
️️️️
М. Финк
Замена
М. Идриссу
️️️️
И. Де Камарго
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Данте
Желтая карточка
П. Млапа
Замена
И. Ворса
️️️️
М. Комппер
ГОЛ! 2:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Б. Вукчевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дамс
Желтая карточка
Т. Штарке
Замена
П. Млапа
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
М. Комппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-1-3-1-1
26
Бэйлли
3
Дамс
39
Штранцль
24
Янчке
4
Данте
33
Нойштедтер
18
Аранго
5
Финк
14
Маркс
18
Ройс
9
Де Камарго
3-2-2-1-2
22
Штарке
5
Комппер
32
Бек
3
Яйссле
5
Алаба
26
Ибертсбергер
13
Руди
23
Салихович
10
Сигурдссон
7
Вукчевич
8
Бабел
5
Финк
4
Шахтен
4
Шахтен
5
Финк
4
Данте
4
Брауверс
4
Брауверс
4
Данте
9
Де Камарго
0
Идриссу
0
Идриссу
9
Де Камарго
5
Комппер
25
Ворса
25
Ворса
5
Комппер
7
Вукчевич
9
Фирмино
9
Фирмино
7
Вукчевич
10
Сигурдссон
26
Млапа
26
Млапа
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
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