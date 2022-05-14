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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 14 мая 2022
Боруссия М
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Хоффенхайм
26'
Л. Штиндль
44'
А. Плеа (П)
45+1'
Й. Хофманн
53'
Б. Эмболо
68'
Й. Хофманн
3'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
86'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
К. Акпогума
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Фридрих
80'
Замена
К. Крамер
️️️️
Й. Хофманн
80'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Штиндль
74'
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
74'
ГОЛ! 5:1!
Й. Хофманн
68'
64'
Замена
С. Руди
️️️️
Р. Сков
64'
Замена
N. Proschwitz
️️️️
Я. Брун-Ларсен
64'
Замена
Д. Че
️️️️
Д. Самассеку
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
63'
60'
Желтая карточка
К. Фогт
ГОЛ! 4:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Й. Хофманн
53'
ГОЛ! 3:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Плеа
44'
31'
Желтая карточка
Д. Самассеку
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
26'
Желтая карточка
Л. Штиндль
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Р. Сков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
33
Nick Proschwitz
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
25
Нец
5
Бенсебаини
5
Фридрих
22
Ляйнер
17
Коне
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
14
Плеа
4-2-3-1
1
Бауманн
25
Акпогума
4
Пош
7
Фогт
22
Раум
6
Штиллер
18
Самассеку
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
5
Фридрих
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Фридрих
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
7
Хофманн
23
Крамер
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
13
Штиндль
18
Самассеку
2
Че
2
Че
18
Самассеку
25
Акпогума
4
Бичакчич
4
Бичакчич
25
Акпогума
24
Сков
13
Руди
13
Руди
24
Сков
7
Брун-Ларсен
33
33
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Филипп Пентке
ВР
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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