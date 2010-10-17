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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 17 октября 2010
Хоффенхайм
17.10.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
49'
Д. Ба
69'
А. Бамба (АГ)
85'
С. Салихович (П)
13'
Р. Бобадилья
90+2'
М. Идриссу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Желтая карточка
С. Салихович
+3
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Идриссу
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
П. Млапа
Замена
Й. Виссинг
️️️️
М. Ройс
Замена
М. Яйссле
️️️️
И. Ворса
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Салихович
Красная карточка
С. Шахтен
Желтая карточка
М. Ройс
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Маркс
Замена
Э. Качунга
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Т. Левелс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Бамба
Желтая карточка
М. Идриссу
Красная карточка
Х. Аранго
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
П. Млапа
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
В. Ибишевич
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
3
Филип Дамс
(К)
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛВ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-1-2-3
22
Штарке
26
Ибертсбергер
25
Ворса
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
13
Руди
23
Салихович
19
Ба
11
Ибишевич
26
Млапа
4-2-2-2
26
Бэйлли
28
Левелс
3
Дамс
23
Андерсон Бамба
4
Шахтен
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
18
Аранго
0
Идриссу
25
Бобадилья
25
Ворса
3
Яйссле
3
Яйссле
25
Ворса
11
Ибишевич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
11
Ибишевич
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
26
Млапа
25
Бобадилья
10
Качунга
10
Качунга
25
Бобадилья
18
Ройс
30
Виссинг
30
Виссинг
18
Ройс
14
Маркс
9
Де Камарго
9
Де Камарго
14
Маркс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:25 (прямая)
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