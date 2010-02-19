Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 19 февраля 2010
Хоффенхайм
19.02.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
69'
В. Ибишевич
89'
К. Эдуардо
31'
Ф. Дамс (П)
51'
Р. Колаутти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Желтая карточка
М. Меувис
ГОЛ! 2:2!
К. Эдуардо
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
В. Ибишевич
Замена
К. Матмур
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
П. Тагое
️️️️
М. Гульде
ГОЛ! 1:2!
В. Ибишевич
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ! 0:2!
Р. Колаутти
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
П. Нильссон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Дамс
Желтая карточка
П. Нильссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
3-2-1-3
26
Хильдебранд
5
Гульде
25
Ворса
5
Комппер
4
Айхнер
4
Шимунич
22
Эдуардо
19
Ба
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
8
Меувис
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
5
Гульде
28
Тагое
28
Тагое
5
Гульде
4
Нильссон
7
Вукчевич
7
Вукчевич
4
Нильссон
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
25
Бобадилья
10
Матмур
10
Матмур
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Боруссия М
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+