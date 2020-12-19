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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 19 декабря 2020
Боруссия М
19.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
34'
Л. Штиндль (П)
75'
А. Крамарич
86'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Желтая карточка
М. Гинтер
90'
+3
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Штиндль
88'
87'
Желтая карточка
С. Руди
86'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сессеньон
Пас отдал
К. Акпогума
85'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
83'
79'
Желтая карточка
С. Пош
Красная карточка
М. Тюрам
79'
79'
Замена
К. Акпогума
️️️️
С. Пош
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
Замена
Х. Вольф
️️️️
П. Херрманн
74'
71'
Замена
М. Даббур
️️️️
Р. Сков
71'
Замена
И. Бебу
️️️️
И. Бельфодиль
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
38'
Желтая карточка
Д. Гайгер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Штиндль
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
19
Лазаро
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
6
Нордтвейт
4
Пош
30
Сессеньон
27
Гриллич
18
Гайгер
24
Сков
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
27
Крамарич
13
Штиндль
16
Траоре
16
Траоре
13
Штиндль
7
Херрманн
17
Вольф
17
Вольф
7
Херрманн
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
19
Бельфодиль
9
Бебу
9
Бебу
19
Бельфодиль
4
Пош
25
Акпогума
25
Акпогума
4
Пош
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
24
Сков
9
Даббур
9
Даббур
24
Сков
27
Гриллич
22
Адамян
22
Адамян
27
Гриллич
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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