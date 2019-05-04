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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 04 мая 2019
Боруссия М
04.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
72'
М. Гинтер
84'
Й. Дрмич
33'
П. Кадержабек
79'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
85'
Желтая карточка
К. Нуху
ГОЛ! 2:2!
Й. Дрмич
Пас отдал
А. Плеа
84'
79'
ГОЛ! 1:2!
Н. Амири
78'
Желтая карточка
К. Демирбай
ГОЛ! 1:1!
М. Гинтер
72'
Желтая карточка
Д. Закария
64'
57'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
55'
43'
Желтая карточка
С. Пош
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Кадержабек
Пас отдал
К. Демирбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
30
Эльведи
28
Гинтер
6
Закария
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
7
Херрманн
14
Плеа
3-3-1-3
1
Бауманн
7
Фогт
5
Пош
4
Бичакчич
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
26
Демирбай
19
Бельфодиль
27
Крамарич
11
Салаи
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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