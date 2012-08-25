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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 25 августа 2012
Боруссия М
25.08.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
33'
М. Ханке
79'
Х. Аранго
66'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Желтая карточка
Г. Джака
88'
82'
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Вайс
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Л. де Йонг
81'
80'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 2:1!
Х. Аранго
79'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Ханке
74'
69'
Замена
Т. Усами
️️️️
Р. Фирмино
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Ринг
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Ханке
Пас отдал
Х. Аранго
33'
Желтая карточка
Т. Янчке
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Роел Брауверс
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
6
Нордтвейт
4
Брауверс
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
4
Ринг
26
де Йонг
9
Ханке
3-3-4
1
Визе
5
Комппер
32
Бек
15
Дельпьер
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
9
Дердийок
9
Фирмино
31
Фолланд
7
Вукчевич
4
Ринг
7
Херрманн
7
Херрманн
4
Ринг
26
де Йонг
9
Де Камарго
9
Де Камарго
26
де Йонг
9
Ханке
10
Хргота
10
Хргота
9
Ханке
9
Фирмино
33
Усами
33
Усами
9
Фирмино
0
Вайс
23
Салихович
23
Салихович
0
Вайс
9
Дердийок
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Дердийок
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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