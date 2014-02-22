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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 22 февраля 2014
Боруссия М
22.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
4'
П. Херрманн
18'
Т. Янчке
56'
Р. Фирмино
82'
С. Салихович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Замена
П. Млапа
️️️️
Г. Джака
89'
Замена
А. Юнес
️️️️
Б. Хргота
86'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Раффаэл
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Салихович
76'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
76'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Т. Штробль
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Фолланд
46'
Замена
Д. Хамад
️️️️
К. Хердлинг
26'
Желтая карточка
Т. Штробль
ГОЛ! 2:0!
Т. Янчке
Пас отдал
Раффаэл
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-2-1-3
1
тер Стеген
3
Дамс
24
Янчке
4
Корб
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
7
Херрманн
10
Хргота
10
Крузе
11
Раффаэл
2-1-4-3
1
Кастелс
25
Зюле
32
Бек
5
Штробль
13
Руди
23
Салихович
19
Джонсон
38
Хердлинг
9
Фирмино
31
Фолланд
22
Шипплок
11
Раффаэл
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
10
Хргота
8
Юнес
8
Юнес
10
Хргота
34
Джака
26
Млапа
26
Млапа
34
Джака
5
Штробль
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Штробль
38
Хердлинг
6
Хамад
6
Хамад
38
Хердлинг
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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