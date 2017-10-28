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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 28 октября 2017
Хоффенхайм
28.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
25'
К. Демирбай
61'
Т. Азар
79'
М. Гинтер
82'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
82'
ГОЛ! 1:3!
Я. Вестергор
Пас отдал
Н. Эльведи
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Гинтер
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
С. Пош
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Азар
Пас отдал
В. Грифо
45'
Желтая карточка
М. Гинтер
Желтая карточка
К. Фогт
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-3-2
1
Бауманн
7
Фогт
5
Пош
3
Кадержабек
10
Амири
26
Демирбай
18
Гайгер
2
Вагнер
13
Ут
3-3-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
23
Вестергор
24
Янчке
6
Закария
17
Вендт
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
32
Грифо
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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