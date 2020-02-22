Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 22 февраля 2020
Боруссия М
22.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
11'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Желтая карточка
П. Херрманн
90'
+4
71'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Желтая карточка
О. Вендт
56'
Желтая карточка
Л. Штиндль
39'
Желтая карточка
Д. Закария
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
М. Тюрам
11'
7'
Желтая карточка
Р. Сков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
2-2-2-3-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
7
Цубер
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+