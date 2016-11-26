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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 26 ноября 2016
Боруссия М
26.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
25'
М. Дауд
53'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Замена
А. Хан
️️️️
Л. Штиндль
87'
Замена
Т. Янчке
️️️️
К. Крамер
87'
77'
Желтая карточка
П. Кадержабек
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Азар
75'
67'
Желтая карточка
М. Ут
58'
Замена
Д. Тольян
️️️️
С. Цубер
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Амири
Пас отдал
С. Руди
45'
Замена
М. Ут
️️️️
А. Салаи
45'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
М. Дауд
Пас отдал
К. Крамер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
81
Махмуд Дауд
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Бариш Атик
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
23
Вестергор
30
Эльведи
23
Крамер
5
Штробль
9
Азар
81
Дауд
13
Штиндль
11
Раффаэл
4-3-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
21
Хюбнер
5
Шер
8
Полански
13
Руди
7
Цубер
2
Вагнер
27
Крамарич
11
Салаи
13
Штиндль
28
Хан
28
Хан
13
Штиндль
23
Крамер
24
Янчке
24
Янчке
23
Крамер
9
Азар
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Азар
5
Шер
10
Амири
10
Амири
5
Шер
7
Цубер
22
Тольян
22
Тольян
7
Цубер
11
Салаи
13
Ут
13
Ут
11
Салаи
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
23
Бариш Атик
ЛВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
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