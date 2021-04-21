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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 21 апреля 2021
Хоффенхайм
21.04.2021, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
49'
А. Крамарич
60'
И. Бебу
65'
А. Крамарич
25'
А. Плеа
45+1'
В. Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
Замена
М. Богард
️️️️
А. Крамарич
90'
+1
Желтая карточка
П. Кадержабек
90'
86'
Замена
И. Траоре
️️️️
С. Ляйнер
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Баумгартнер
83'
75'
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Крамер
68'
Замена
Д. Закария
️️️️
Р. Бенсебаини
68'
Замена
Х. Вольф
️️️️
М. Тюрам
68'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 3:2!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
65'
Замена
С. Адамян
️️️️
Р. Сков
63'
ГОЛ! 2:2!
И. Бебу
60'
Желтая карточка
С. Пош
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Крамарич
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Лазаро
Пас отдал
М. Тюрам
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
М. Тюрам
Желтая карточка
Ф. Гриллич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Валентино Лазаро
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бауманн
30
Сессеньон
4
Пош
26
Ричардс
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
9
Бебу
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
4-1-1-2-2
21
Зиппель
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
19
Лазаро
14
Плеа
9
Тюрам
27
Крамарич
6
Богард
6
Богард
27
Крамарич
14
Баумгартнер
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Баумгартнер
24
Сков
22
Адамян
22
Адамян
24
Сков
5
Бенсебаини
6
Закария
6
Закария
5
Бенсебаини
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вольф
9
Тюрам
22
Ляйнер
16
Траоре
16
Траоре
22
Ляйнер
23
Крамер
7
Херрманн
7
Херрманн
23
Крамер
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
20
Филипп Пентке
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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