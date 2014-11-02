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Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 02 ноября 2014
Боруссия М
02.11.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
12'
А. Хан
32'
П. Херрманн
52'
П. Херрманн
30'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
87'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Штранцль
79'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Крузе
79'
77'
Замена
Д. Хамад
️️️️
П. Швеглер
68'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 3:1!
П. Херрманн
52'
46'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
П. Херрманн
43'
ГОЛ! 2:1!
П. Херрманн
Пас отдал
А. Хан
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
С. Цубер
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
Пас отдал
П. Херрманн
12'
9'
Желтая карточка
Т. Штробль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Хоффенхайм
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-2-2
1
Зоммер
6
Нордтвейт
4
Корб
24
Янчке
39
Штранцль
23
Крамер
18
Домингес
7
Херрманн
28
Хан
11
Раффаэл
10
Крузе
2-1-5-2
1
Бауманн
25
Зюле
32
Бек
5
Штробль
18
Эльюнусси
27
Швеглер
13
Руди
8
Полански
7
Цубер
9
Фирмино
27
Модест
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
10
Крузе
4
Брауверс
4
Брауверс
10
Крузе
39
Штранцль
9
Азар
9
Азар
39
Штранцль
7
Цубер
23
Вестергор
23
Вестергор
7
Цубер
27
Швеглер
6
Хамад
6
Хамад
27
Швеглер
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
38
Кай Хердлинг
ЦП
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
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