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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 19 января 2013
Хоффенхайм
19.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
90'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
87'
Желтая карточка
П. Херрманн
Замена
Хоселу
️️️️
Э. Дердийок
83'
77'
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. де Йонг
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Фирмино
73'
Желтая карточка
Т. Усами
71'
Желтая карточка
Т. Вайс
52'
42'
Желтая карточка
Р. Брауверс
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Салихович
36'
Желтая карточка
Я. Вестергор
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
29
Филип Малбашич
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-4-3
1
Визе
23
Вестергор
32
Бек
15
Дельпьер
23
Салихович
19
Джонсон
33
Усами
0
Вайс
9
Дердийок
31
Фолланд
9
Фирмино
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
24
Янчке
6
Нордтвейт
4
Брауверс
18
Домингес
38
Чигерчи
17
Вендт
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
9
Фирмино
32
Грифо
32
Грифо
9
Фирмино
23
Салихович
19
Уильямс
19
Уильямс
23
Салихович
9
Дердийок
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Дердийок
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
26
де Йонг
26
Млапа
26
Млапа
26
де Йонг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Марко Курц
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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