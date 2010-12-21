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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 21 декабря 2010
Хоффенхайм
21.12.2010, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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