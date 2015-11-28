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Хоффенхайм - Боруссия М
Хоффенхайм - Боруссия М: обзор матча 28 ноября 2015
Хоффенхайм
28.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
12'
С. Цубер
35'
Ю. Полански
47'
Н. Амири
6'
Ф. Джонсон
56'
Й. Дрмич
87'
Ф. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия М
87'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Раффаэл
Замена
Д. Шмид
️️️️
С. Цубер
86'
84'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Й. Дрмич
80'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Ю. Корб
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Фолланд
80'
Желтая карточка
К. Чжин-Су
59'
56'
ГОЛ! 3:2!
Й. Дрмич
Пас отдал
Л. Штиндль
49'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
ГОЛ! 3:1!
Н. Амири
47'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Полански
Пас отдал
Н. Амири
35'
25'
Желтая карточка
М. Дауд
ГОЛ! 1:1!
С. Цубер
Пас отдал
Н. Амири
12'
Желтая карточка
Н. Амири
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джонсон
Пас отдал
М. Дауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Бауманн
5
Шер
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
5
Штробль
7
Цубер
27
Швеглер
8
Полански
10
Амири
10
Эльюнусси
31
Фолланд
4-1-2-1-2
1
Зоммер
4
Корб
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
11
Раффаэл
18
Дрмич
7
Цубер
7
Шмид
7
Шмид
7
Цубер
31
Фолланд
11
Салаи
11
Салаи
31
Фолланд
4
Корб
30
Эльведи
30
Эльведи
4
Корб
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
18
Дрмич
10
Хргота
10
Хргота
18
Дрмич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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