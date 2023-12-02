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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Хоффенхайм
Боруссия М - Хоффенхайм: обзор матча 02 декабря 2023
Боруссия М
02.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
58'
А. Плеа (П)
80'
Н. Н'Гуму
60'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Хоффенхайм
88'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Онора
84'
Замена
Р. Хак
️️️️
Н. Н'Гуму
84'
84'
Замена
И. Бебу
️️️️
П. Кадержабек
84'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
О. Кабак
Желтая карточка
Р. Райц
82'
ГОЛ! 2:1!
Н. Н'Гуму
Пас отдал
Л. Нец
80'
74'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
У. Тохумджу
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
68'
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
У. Тохумджу
59'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Р. Сков
59'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Ф. Бекер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Плеа
58'
Желтая карточка
Н. Эльведи
54'
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Н. Эльведи
54'
50'
Желтая карточка
У. Тохумджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
(К)
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
45
Simon Walde
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-2-1
1
Николас
25
Нец
30
Эльведи
5
Фридрих
29
Скалли
21
Райц
10
Нойхаус
17
Коне
9
Онора
11
Н'Гуму
14
Плеа
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
7
Фогт
5
Кабак
18
Сташ
22
Бекер
7
Тохумджу
24
Сков
9
Вегхорст
14
Байер
30
Эльведи
2
Чародиа
2
Чародиа
30
Эльведи
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
25
Хак
25
Хак
11
Н'Гуму
9
Онора
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Онора
7
Тохумджу
27
Гриллич
27
Гриллич
7
Тохумджу
5
Кабак
17
Бишоф
17
Бишоф
5
Кабак
24
Сков
30
Бюлтер
30
Бюлтер
24
Сков
3
Кадержабек
9
Бебу
9
Бебу
3
Кадержабек
22
Бекер
27
Крамарич
27
Крамарич
22
Бекер
Остались в запасе
Боруссия М
Хоффенхайм
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
45
Simon Walde
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
45
Simon Walde
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Боруссия М - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Боруссия-Парк
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