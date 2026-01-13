Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.72

13 января 2026 9:00
Челси - Арсенал
14 янв. 2026, среда 23:00 | Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют — да
Сделать ставку

14 января 2026 года состоится полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Челси» на своем поле примет «Арсенал». Лондонское дерби традиционно привлекает повышенное внимание, а стадия турнира лишь усиливает напряжение. Обе команды уверенно прошли предыдущие раунды и подходят к встрече в хорошем игровом тонусе, что делает противостояние максимально конкурентным.

«Челси»

«Челси» уверенно проводит кубковую кампанию и выиграл три последних матча в Кубке лиги. Команда стабильно забивает, отличившись в каждом из трех предыдущих матчей турнира, однако при этом регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти играх во всех турнирах лондонцы забили 10 мячей, но пропустили 8, что указывает на атакующий, но не всегда сбалансированный стиль. Домашний фактор играет важную роль, хотя в очных встречах с «Арсеналом» на своем поле «Челси» чаще всего довольствуется ничейным результатом.

«Арсенал»

«Арсенал» также выиграл три последних матча Кубка лиги и демонстрирует высокую результативность. В последних пяти играх команда забила 13 голов, подтверждая стабильность атакующей линии. При этом оборона действует более надежно, чем у соперника, пропуская в среднем один мяч за игру. Серия без поражений насчитывает уже девять матчей, а в очных встречах с «Челси» «Арсенал» не проигрывает на протяжении восьми игр подряд, что добавляет уверенности гостям перед полуфиналом.

Факты о командах

«Челси»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.60 пропущенного гола за матч

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 27 из 29 последних матчей
  • В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

Полуфинальный статус матча предполагает осторожное начало, однако атакующий потенциал обеих команд делает полностью закрытую игру маловероятной. «Челси» стабильно забивает дома, но часто допускает ошибки в защите, чем может воспользоваться «Арсенал», находящийся в отличной форме. С учетом статистики очных встреч и текущего состояния команд логично ожидать упорный матч с голами с обеих сторон, где гости как минимум не уступят в основное время.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.72
  • Двойной шанс «Арсенал» (X2) – коэффициент 1.85

1.72
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Кубок лиги
18+
