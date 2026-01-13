Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.88

13 января 2026 8:54
Вольфсбург - Санкт-Паули
14 янв. 2026, среда 20:30 | Германия. Бундеслига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 января 2026 года в рамках 17 тура Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Санкт-Паули». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение позиций вне зоны вылета. Текущая форма соперников противоречива, что делает встречу потенциально результативной и непредсказуемой.

«Вольфсбург»

Хозяева занимают 14 место с 15 очками после 16 туров. Несмотря на разгромное поражение от «Баварии» со счетом 1:8 в прошлом туре, «Вольфсбург» стабильно забивает и отличался в девяти матчах Бундеслиги подряд. За последние пять игр команда забила 11 голов, однако оборона остается серьезной проблемой – 15 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Вольфсбург» часто играет открыто, делая ставку на атаку, что приводит к высокой результативности матчей с его участием.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» располагается на 16 месте, набрав 12 очков после 15 туров. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, демонстрируя более прагматичный и осторожный футбол. В последних пяти играх «Санкт-Паули» пропустил всего 3 мяча, что говорит о заметном улучшении игры в обороне. При этом результативность гостей остается умеренной – 5 голов за этот период, однако команда регулярно находит моменты для взятия ворот.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Забивает в 9 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 встречах
  • В среднем 3.00 пропущенных мяча за матч

«Санкт-Паули»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей против «Вольфсбурга»

Личные встречи
20% (1)
80% (4)
0% (0)
6
Забитых мячей
5
1.2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
14.01.2026
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 1
08.03.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Паули
0 : 0
26.10.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2 : 2
16.04.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1 : 1
21.11.2010
Вольфсбург

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»

Обе команды имеют выраженные сильные и слабые стороны. «Вольфсбург» активно действует в атаке, но регулярно допускает ошибки в обороне, тогда как «Санкт-Паули» делает ставку на компактность и дисциплину. С учетом текущей статистики и характера игры хозяев матч может получиться результативным, при этом гости способны навязать борьбу и воспользоваться оборонительными проблемами соперника.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88
  • Санкт-Паули с форой (+1) – коэффициент 1.75

1.88
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Вольфсбург
