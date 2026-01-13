14 января 2026 года в рамках 17 тура Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Санкт-Паули». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение позиций вне зоны вылета. Текущая форма соперников противоречива, что делает встречу потенциально результативной и непредсказуемой.

«Вольфсбург»

Хозяева занимают 14 место с 15 очками после 16 туров. Несмотря на разгромное поражение от «Баварии» со счетом 1:8 в прошлом туре, «Вольфсбург» стабильно забивает и отличался в девяти матчах Бундеслиги подряд. За последние пять игр команда забила 11 голов, однако оборона остается серьезной проблемой – 15 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Вольфсбург» часто играет открыто, делая ставку на атаку, что приводит к высокой результативности матчей с его участием.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» располагается на 16 месте, набрав 12 очков после 15 туров. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, демонстрируя более прагматичный и осторожный футбол. В последних пяти играх «Санкт-Паули» пропустил всего 3 мяча, что говорит о заметном улучшении игры в обороне. При этом результативность гостей остается умеренной – 5 голов за этот период, однако команда регулярно находит моменты для взятия ворот.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Забивает в 9 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 встречах

В среднем 3.00 пропущенных мяча за матч

«Санкт-Паули»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

Забивает в 8 из 10 последних матчей против «Вольфсбурга»

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»

Обе команды имеют выраженные сильные и слабые стороны. «Вольфсбург» активно действует в атаке, но регулярно допускает ошибки в обороне, тогда как «Санкт-Паули» делает ставку на компактность и дисциплину. С учетом текущей статистики и характера игры хозяев матч может получиться результативным, при этом гости способны навязать борьбу и воспользоваться оборонительными проблемами соперника.

Рекомендованные ставки