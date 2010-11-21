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Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Вольфсбург
Санкт-Паули - Вольфсбург: обзор матча 21 ноября 2010
Санкт-Паули
21.11.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
28'
М. Торандт
54'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Вольфсбург
Замена
Т. Шульц
️️️️
Д. Асамоа
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Бартельс
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
Д. Наки
️️️️
М. Крузе
Замена
М. Хасебе
️️️️
Сисеро
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Диего
ГОЛ! 1:0!
М. Торандт
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
4-3-3
18
Кесслер
5
Очипка
3
Самбрано
16
Торандт
24
Ротенбах
31
Бартельс
33
Леманн
17
Болл
9
Эбберс
18
Асамоа
10
Крузе
3-3-1-1-2
16
Бенальо
22
Пекарик
15
Барцальи
24
Кьер
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
16
Сисеро
10
Диего
10
Джеко
9
Манджукич
18
Асамоа
12
Шульц
12
Шульц
18
Асамоа
10
Крузе
62
Наки
62
Наки
10
Крузе
31
Бартельс
8
Брунс
8
Брунс
31
Бартельс
16
Сисеро
20
Хасебе
20
Хасебе
16
Сисеро
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
Остались в запасе
Санкт-Паули
Вольфсбург
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
38
Толга Чигерчи
ОП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Санкт-Паули - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Миллернтор
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