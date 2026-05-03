03.05.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-5-1
22
Васили
21
Рицка
15
Андо
6
Валь
11
Пырка
10
Синани
8
Смит
36
Ирвин
5
Метс
16
Фудзита
17
Унтонджи
3-3-1-2-1
33
Бац
2
Мвене
48
Потульски
4
Пош
21
Да Коста
6
Сано
30
Видмер
10
Амири
8
Небель
23
Бекер
9
Тиц
21
Рицка
25
Дзвигала
25
Дзвигала
21
Рицка
10
Синани
24
Меткалф
24
Меткалф
10
Синани
36
Ирвин
20
Расмуссен
20
Расмуссен
36
Ирвин
17
Унтонджи
19
Карс
19
Карс
17
Унтонджи
8
Смит
9
Сисей
9
Сисей
8
Смит
30
Видмер
19
Каси
19
Каси
30
Видмер
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
48
Потульски
31
Кор
31
Кор
48
Потульски
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
23
Бекер
9
Зиб
9
Зиб
23
Бекер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Майнц
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Урс Фишер
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Майнц
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - Майнц
3
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
494
465
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Майнца», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»