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Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Майнца», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Майнц»