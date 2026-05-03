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  • «Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 15:20
Санкт-Паули
03.05.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
87' А. Сисей
6' Ф. Тиц 40' Ф. Мвене
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
5
Карол Метс
ЦП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
4-5-1
22
Васили
21
Рицка
15
Андо
6
Валь
11
Пырка
10
Синани
8
Смит
36
Ирвин
5
Метс
16
Фудзита
17
Унтонджи
3-3-1-2-1
33
Бац
2
Мвене
48
Потульски
4
Пош
21
Да Коста
6
Сано
30
Видмер
10
Амири
8
Небель
23
Бекер
9
Тиц
21
Рицка
25
Дзвигала
25
Дзвигала
21
Рицка
10
Синани
24
Меткалф
24
Меткалф
10
Синани
36
Ирвин
20
Расмуссен
20
Расмуссен
36
Ирвин
17
Унтонджи
19
Карс
19
Карс
17
Унтонджи
8
Смит
9
Сисей
9
Сисей
8
Смит
30
Видмер
19
Каси
19
Каси
30
Видмер
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
48
Потульски
31
Кор
31
Кор
48
Потульски
9
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Тиц
23
Бекер
9
Зиб
9
Зиб
23
Бекер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Майнц
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Урс Фишер
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Матиас Лаж
ПВ
Джеймс Сэндс
ЦЗ
Майнц
Точно не сыграют
Maxim Dal
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Ли Джэ Сон
АП
Максим Ляйтш
ЦЗ
Силас
ПВ
Статистика матча Санкт-Паули - Майнц
3
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
494
465
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Майнца», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Майнц»

«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Санкт-Паули
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