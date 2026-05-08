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«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3

08 мая 2026 9:31
РБ Лейпциг - Санкт-Паули
09 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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2.30
Победа «РБ Лейпциг» с форой (-2)
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9 мая состоится матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Санкт-Паули». Встреча одного из лидеров чемпионата и аутсайдера, борющегося за выживание. «Быки» продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, а гости переживают затяжной кризис.

«РБ Лейпциг»

«Быки» подходят к матчу после гостевого поражения от «Байера» (1:4), которое прервало их успешную серию. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Кристоф Баумгартнер с 17 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром. «Лейпциг» пропускает в трeх последних матчах и забивает в трeх последних очных встречах против «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули»

«Пираты» подходят к матчу после домашнего поражения от «Майнца» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении 8 последних матчей Бундеслиги. Команда пропускает в семи последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Мартейн Карс с 5 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Санкт-Паули» практически не забивает – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Забивает в 6 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Санкт-Паули»
  • Поражение в последнем матче от «Байера» (1:4)

«Санкт-Паули»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 7 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних очных матчах против «Лейпцига»
  • Поражение в последнем матче от «Майнца» (1:2)

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»

Разница в классе между командами очевидна. «РБ Лейпциг» демонстрирует отличную результативность и борется за место в Лиге чемпионов. «Санкт-Паули» является одним из главных аутсайдеров лиги и пропускает в огромных количествах. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» с форой (-2) – коэффициент 2.3
  • Индивидуальный тотал «Санкт-Паули» меньше 0.5

2.30
Победа «РБ Лейпциг» с форой (-2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Санкт-Паули РБ Лейпциг
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