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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Вольфсбург
Санкт-Паули - Вольфсбург: обзор матча 26 октября 2024
Санкт-Паули
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
Л. Майер
89'
Замена
К. Беренс
️️️️
М. Амура
Замена
Р. Вагнер
️️️️
К. Бухалфа
87'
82'
Желтая карточка
Й. Меле
Замена
С. Бэнкс
️️️️
Й. Эггештайн
82'
78'
Замена
Л. Майер
️️️️
Й. Винд
76'
Желтая карточка
Я. Каминьски
67'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
К. Фишер
Замена
О. Афолаян
️️️️
Д. Синани
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
25
Камил Грабара
(К)
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-1-4-2
22
Васили
29
Треу
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
10
Синани
5
Метс
9
Гилявоги
19
Эггештайн
3-2-2-3
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
6
Озкан
31
Герхардт
19
Винд
8
Томаш
9
Амура
11
Бухалфа
18
Вагнер
18
Вагнер
11
Бухалфа
19
Эггештайн
17
Бэнкс
17
Бэнкс
19
Эггештайн
10
Синани
21
Афолаян
21
Афолаян
10
Синани
19
Винд
14
Майер
14
Майер
19
Винд
2
Фишер
13
Каминьски
13
Каминьски
2
Фишер
9
Амура
91
Беренс
91
Беренс
9
Амура
Остались в запасе
Санкт-Паули
Вольфсбург
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Санкт-Паули - Вольфсбург
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
496
434
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Миллернтор
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