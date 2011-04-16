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Вольфсбург - Санкт-Паули
Вольфсбург - Санкт-Паули: обзор матча 16 апреля 2011
Вольфсбург
16.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Паули
39'
М. Манджукич
89'
Я. Полак
61'
Д. Наки
77'
М. Леманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Санкт-Паули
ГОЛ! 2:2!
Я. Полак
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
Замена
М. Эбберс
️️️️
Д. Асамоа
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
Замена
П. Хельмес
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 1:2!
М. Леманн
Пас отдал
Д. Даубе
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Диего
Желтая карточка
Д. Асамоа
Замена
Д. Даубе
️️️️
Ф. Болл
ГОЛ! 1:1!
Д. Наки
Пас отдал
Ч. Таки
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Брунс
Замена
Я. Полак
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Ф. Брунс
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
3
Фридрих
24
Кьер
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
21
Дежага
10
Диего
23
Графите
9
Манджукич
4-2-2-2
18
Кесслер
26
Гюнеш
14
Эгер
16
Торандт
2
Лехнер
17
Болл
33
Леманн
8
Брунс
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
10
Диего
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Диего
20
Хасебе
8
Полак
8
Полак
20
Хасебе
7
Жозуэ
10
Хельмес
10
Хельмес
7
Жозуэ
17
Болл
7
Даубе
7
Даубе
17
Болл
8
Брунс
62
Наки
62
Наки
8
Брунс
18
Асамоа
9
Эбберс
9
Эбберс
18
Асамоа
Остались в запасе
Вольфсбург
Санкт-Паули
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
12
Тимо Шульц
ЦП
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
19
Бенедикт Пликетт
ВР
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
19
Бенедикт Пликетт
ВР
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Вольфсбург - Санкт-Паули
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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