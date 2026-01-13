Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.72

13 января 2026 8:15
Наполи - Парма
14 янв. 2026, среда 20:30 | Италия. Серия А, 16 тур
14 января 2026 года в рамках 16 тура Серии А «Наполи» на своем поле примет «Парму». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и стабильно набирают очки, тогда как гости решают задачу сохранения комфортного положения в середине чемпионата. Турнирная мотивация и разница в классе придают матчу четкий контекст, однако недооценивать «Парму» в гостях не стоит.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают 3 место после 19 туров, набрав 39 очков. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и регулярно забивает: голевая серия в Серии А составляет шесть игр. В последних пяти встречах «Наполи» отличился 10 раз, пропустив всего 4 мяча, что подтверждает надежность обороны и высокий темп атаки. Домашние матчи «Наполи» традиционно проходят под его контролем, особенно против соперников из второй половины таблицы.

«Парма»

«Парма» располагается на 14 позиции с 21 очком после 19 туров. Команда нестабильна, но на выезде часто действует прагматично и не проиграла в шести из восьми последних гостевых матчей Серии А. В последних пяти играх «Парма» забила 4 мяча и пропустила 5, демонстрируя осторожный стиль с акцентом на оборону и быстрые переходы в атаку.

Факты о командах

«Наполи»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Пармы»

«Парма»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах Серии А

Личные встречи
57% (13)
17% (4)
26% (6)
38
Забитых мячей
20
1.65
В среднем за матч
0.87
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
14.01.2026
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 0
18.05.2025
Наполи
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 1
31.08.2024
Парма
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
31.01.2021
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 2
20.09.2020
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 1
22.07.2020
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
14.12.2019
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 4
24.02.2019
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2018
Парма
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
06.04.2014
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 1
23.11.2013
Парма
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1 : 2
27.01.2013
Наполи
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
16.09.2012
Парма
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 2
04.03.2012
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
1 : 2
15.10.2011
Парма
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
13.03.2011
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
07.11.2010
Парма
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
2 : 3
10.04.2010
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
29.11.2009
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
1 : 2
20.04.2008
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1 : 0
09.12.2007
Парма
Показать все

Прогноз на матч «Наполи» – «Парма»

«Наполи» выглядит более сбалансированной и стабильной командой, особенно в домашних матчах. «Парма» способна навязать борьбу за счет дисциплины и осторожного футбола, однако атакующий потенциал хозяев и их надежность в обороне дают заметное преимущество. Вероятен сценарий, при котором «Наполи» контролирует игру и добивается победы без излишней результативной перестрелки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.72
  • Фора «Наполи» (-1) – коэффициент 1.95

Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Парма Наполи
