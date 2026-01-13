14 января 2026 года в рамках 16 тура Серии А «Наполи» на своем поле примет «Парму». Хозяева продолжают борьбу за места в верхней части таблицы и стабильно набирают очки, тогда как гости решают задачу сохранения комфортного положения в середине чемпионата. Турнирная мотивация и разница в классе придают матчу четкий контекст, однако недооценивать «Парму» в гостях не стоит.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают 3 место после 19 туров, набрав 39 очков. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и регулярно забивает: голевая серия в Серии А составляет шесть игр. В последних пяти встречах «Наполи» отличился 10 раз, пропустив всего 4 мяча, что подтверждает надежность обороны и высокий темп атаки. Домашние матчи «Наполи» традиционно проходят под его контролем, особенно против соперников из второй половины таблицы.

«Парма»

«Парма» располагается на 14 позиции с 21 очком после 19 туров. Команда нестабильна, но на выезде часто действует прагматично и не проиграла в шести из восьми последних гостевых матчей Серии А. В последних пяти играх «Парма» забила 4 мяча и пропустила 5, демонстрируя осторожный стиль с акцентом на оборону и быстрые переходы в атаку.

Факты о командах

«Наполи»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивает в 9 из 11 последних матчей против «Пармы»

«Парма»

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Пропускает в 3 последних матчах Серии А

Прогноз на матч «Наполи» – «Парма»

«Наполи» выглядит более сбалансированной и стабильной командой, особенно в домашних матчах. «Парма» способна навязать борьбу за счет дисциплины и осторожного футбола, однако атакующий потенциал хозяев и их надежность в обороне дают заметное преимущество. Вероятен сценарий, при котором «Наполи» контролирует игру и добивается победы без излишней результативной перестрелки.

Рекомендованные ставки