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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 15 октября 2011
Наполи
15.10.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Парма
76'
Д. Маскара
57'
М. Гобби
82'
Ф. Модесто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Ф. Модесто
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Г. Инлер
Замена
М. Блази
️️️️
А. Жадид
ГОЛ! 1:2!
Ф. Модесто
Пас отдал
С. Джовинко
ГОЛ! 1:1!
Д. Маскара
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Д. Маскара
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
Д. Биабиани
ГОЛ! 0:1!
М. Гобби
Пас отдал
С. Флоккари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
3
Доссена
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
10
Жадид
4
Морроне
32
Модесто
14
Биабиани
21
Джовинко
10
Флоккари
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
88
Инлер
99
Лукарелли
99
Лукарелли
88
Инлер
6
Ароника
25
Маскара
25
Маскара
6
Ароника
32
Модесто
27
Сантакроче
27
Сантакроче
32
Модесто
10
Жадид
26
Блази
26
Блази
10
Жадид
14
Биабиани
80
Валиани
80
Валиани
14
Биабиани
Остались в запасе
Наполи
Парма
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Никола Паварини
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Наполи - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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