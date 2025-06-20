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Ираклис
Вальтер Маццарри
Вальтер Маццарри
Ираклис
Италия
1 октября 1961 (65)
Тренер
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Публикации
Стало известно, почему ЦСКА отказался от кандидатуры Гаттузо
2025.06.20 18:33
1
Фото
«Наполи» сменил главного тренера за двое суток до матча ЛЧ с «Барселоной»
2024.02.19 23:59
9
Гамшик может стать тренером в «Наполи»
2024.02.19 12:17
1
«Наполи» планирует сменить тренера перед матчем с «Барсой» – известен главный кандидат
2024.02.18 17:24
1
Маццари раскритиковал игроков «Наполи» перед матчем с «Барселоной»
2024.02.17 20:53
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
2024.02.09 20:27
1
Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи
2023.12.30 10:45
Видео
«Наполи» после поражения от «Ромы» забыл тренера на стадионе – автобус уехал без Маццари
2023.12.25 08:25
1
Новый тренер «Наполи»: «Я известен как нытик»
2023.11.25 13:13
1
Фото
«Наполи» объявил о назначении нового тренера
2023.11.14 18:30
2
«Наполи» рассматривает кандидатуру тренера, не работавшего полтора года
2023.11.14 14:30
Экс-тренер «Наполи» и «Интера» Маццарри отказал «Спартаку»
2021.01.04 23:45
21
«Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари
2020.02.04 16:38
Видео
Сиригу и Ринкон едва не подрались на тренировке «Торино». Футболистов разняли одноклубники
2019.05.10 06:43
Игрок «Уотфорда» Дини: «Тренер Маццари в глаза говорил одно, а делал – другое»
2018.09.13 22:57
Маццари назвал вратаря «Ромы» Алисона выдающимся
2018.03.10 10:06
1
Маццарри – о новой работе: «На тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки»
2018.01.05 14:38
1
Маццарри – новый главный тренер «Торино»
2018.01.04 17:34
«Торино» проведет переговоры с Маццарри; ранее клуб покинул Михайлович
2018.01.04 15:41
Агент опроверг переговоры Маццарри с «Миланом»
2017.11.08 10:06
«Эвертон» и «Милан» хотят видеть Маццарри на посту главного тренера
2017.10.24 13:59
2
Соуза и Маццарри могут заменить Монтеллу в «Милане»
2017.10.03 12:39
Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого
2017.05.23 11:06
8
«Уотфорд», который может возглавить Слуцкий, объявил об уходе главного тренера
2017.05.17 16:28
13
Маццарри: «Горжусь игроками «Уотфорда» в матче против «Челси»
2017.05.16 01:48
1
Источник: Слуцкий возглавит «Уотфорд» в случае увольнения Маццарри
2017.05.13 13:13
13
Раньери может сменить Маццарри на посту главного тренера «Уотфорда»
2017.04.17 12:34
Маццарри: «Между мной и Моуринью – профессиональное уважение, без проблем могу пригласить его выпить»
2016.09.17 12:30
1
Маццари возглавил «Уотфорд»
2016.05.21 00:50
1
Маццарри сменит Гарсию на посту тренера «Ромы» в случае, если римляне не обыграют «Милан»
2016.01.09 11:43
2
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