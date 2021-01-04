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Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
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Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
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Вальтер Маццарри
Тренер
Имя
Вальтер
Фамилия
Маццарри
Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 октября 1961
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
Товарищеские матчи 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Кальяри
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.08.2022
Кальяри
3 : 2
Перуджа
20.10.2022
Болонья
1 : 0
Кальяри
4 января 2021
23:45
Экс-тренер «Наполи» и «Интера» Маццарри отказал «Спартаку»
22
4 февраля 2020
16:38
«Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари
10 мая 2019
06:43
Видео
Сиригу и Ринкон едва не подрались на тренировке «Торино». Футболистов разняли одноклубники
13 сентября 2018
22:57
Игрок «Уотфорда» Дини: «Тренер Маццари в глаза говорил одно, а делал – другое»
10 марта 2018
10:06
Маццари назвал вратаря «Ромы» Алисона выдающимся
1
5 января 2018
14:38
Маццарри – о новой работе: «На тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки»
1
4 января 2018
17:34
Маццарри – новый главный тренер «Торино»
15:41
«Торино» проведет переговоры с Маццарри; ранее клуб покинул Михайлович
8 ноября 2017
10:06
Агент опроверг переговоры Маццарри с «Миланом»
24 октября 2017
13:59
«Эвертон» и «Милан» хотят видеть Маццарри на посту главного тренера
2
3 октября 2017
12:39
Соуза и Маццарри могут заменить Монтеллу в «Милане»
23 мая 2017
11:06
Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого
8
17 мая 2017
16:28
«Уотфорд», который может возглавить Слуцкий, объявил об уходе главного тренера
13
16 мая 2017
01:48
Маццарри: «Горжусь игроками «Уотфорда» в матче против «Челси»
1
13 мая 2017
13:13
Источник: Слуцкий возглавит «Уотфорд» в случае увольнения Маццарри
14
17 апреля 2017
12:34
Раньери может сменить Маццарри на посту главного тренера «Уотфорда»
17 сентября 2016
12:30
Маццарри: «Между мной и Моуринью – профессиональное уважение, без проблем могу пригласить его выпить»
1
21 мая 2016
00:50
Маццари возглавил «Уотфорд»
1
9 января 2016
11:43
Маццарри сменит Гарсию на посту тренера «Ромы» в случае, если римляне не обыграют «Милан»
2
17 декабря 2015
01:13
«Рому» может возглавить Липпи
16 декабря 2015
22:14
Гарсия получит последний шанс в матче с «Дженоа»
9 декабря 2015
13:56
Маццарри не хочет работать в «Лацио»
2
26 ноября 2015
17:31
Спаллетти может сменить Гарсию на посту наставника «Ромы»
22 ноября 2015
15:26
Маццарри может возглавить «Торонто»
11 ноября 2015
19:50
Маццари может возглавить «Сампдорию»
30 сентября 2015
19:02
Агент Маццарри: «Вальтер учит английский»
28 сентября 2015
13:21
Капелло может сменить Аллегри в «Ювентусе»
5
25 сентября 2015
20:58
Маццарри вылетел в Ливерпуль на переговоры
2
22 сентября 2015
13:40
Монтелла может стать главным тренером «Лацио»
1
17.05.2017 20:00
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
13.05.2017 22:00
Лоськов снова сыграл за «Локомотив». Слуцкий все ближе к работе в АПЛ. Дайджест событий дня
Чтобы уволить Грасию, «Рубину» нужно потратить 10 млн евро. «Уотфорд» готов поменять Маццарри на Слуцкого. Лоськов сыграл 12 минут против «Оренбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
3
21.09.2016 14:00
Ужаленный. Как Этьенн Капу стал открытием первых туров в Англии
В первых пяти турах АПЛ полузащитник «Уотфорда» Этьен Капу набрал пять результативных баллов. «Бомбардир» рассказывает о французе, который приближается к тридцати годам, но зажигает так, как не зажигают и несовершеннолетние.
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