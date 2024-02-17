Маццари раскритиковал игроков «Наполи» перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари выступил с критикой в адрес игроков после матча 25-го тура Серии А против «Дженоа» (1:1).
«Игроки делают что могут, но это получается плохо. Нужно молчать, крутить велотренажер, бегать и больше тренироваться. Мы пропускаем голы при первом зевке. Давать объяснения трудно», – сказал Маццари, чьи слова приводит твиттер Николо Скиры.
- Тренер сменил по ходу сезона Руди Гарсию.
- «Наполи», действующий обладатель скудетто, идет в Серии А 10-м.
- На следующей неделе неаполитанцы сыграют в Лиге чемпионов против «Барселоны».