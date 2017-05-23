Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого

Экс-главный тренер «Байера» Роджер Шмидт в ближайшее время может возглавить «Уотфорд». Он может сменить на этом посту итальянца Вальтера Маццарри, который привел команду в прошедшем сезоне на 17-е место. Такое положение дел не устраивает руководство клуба, поэтому те находятся в поиске нового специалиста, который мог бы поставить команде атакующий футбол, а также говорил бы по-английски.

Известно, что одним из кандидатов является бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов входят Марку Силва из «Халл Сити» и Клаудио Раньери, уволенный по ходу сезона из «Лестера».