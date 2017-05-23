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    Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого

    Экс-главный тренер «Байера» Роджер Шмидт в ближайшее время может возглавить «Уотфорд». Он может сменить на этом посту итальянца Вальтера Маццарри, который привел команду в прошедшем сезоне на 17-е место. Такое положение дел не устраивает руководство клуба, поэтому те находятся в поиске нового специалиста, который мог бы поставить команде атакующий футбол, а также говорил бы по-английски.

    Известно, что одним из кандидатов является бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов входят Марку Силва из «Халл Сити» и Клаудио Раньери, уволенный по ходу сезона из «Лестера».

    Источник: Independent.co.uk

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    23.05.2017 11:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 мая 2017, 21:59

      Интересно было бы посмотреть на работу Слуцкого в АПЛ. Особенно, когда результат не интересует, а интересен процесс :))

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 23 мая 2017, 15:41

      Там , где будет работать Раньери , Слуцкий сможет быть, разве что , вахтером или полотёром !

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 мая 2017, 12:34

      Ну Раньери - это мягко говоря не атакующий футбол...

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 мая 2017, 12:04

      Заголовок конечно убойный. Прочитав его складывается впечатление, что Леня уже тренирует Уотфорд, а его хотят заменить на Шмидта.

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 11:54

      Ожидаемо .

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 23 мая 2017, 11:37

      При всем уважении к Слуцкому , не потянет он в АПЛ. как только начались проблемы с финансами у ЦСКА, Слуцкий сдулся .

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > lek! 23 мая 2017, 12:33

      у клубов АПЛ ни когда не бывает проблем с финансами! даже самый говно-клуб АПЛ богаче любого российского... так что это не повод, говорить что он не потянет...

      2
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > RedGreenHooligan 23 мая 2017, 16:04

      полностью согласен с тобой.Там даже у Бормута денег больше чем у нас))

      0
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