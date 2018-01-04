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    «Торино» проведет переговоры с Маццарри; ранее клуб покинул Михайлович

    «Бомбардир» писал об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера «Торино».

    Согласно ряду СМИ, руководство туринского клуба приняло решение уволить сербского специалиста после поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче Кубка Италии.

    По информации Football Italia, преемником Михайловича может стать Вальтер Маццарри. Ожидается, что 56-летний итальянец встретится с представителями «Торино» для обсуждения ситуации.

    В мае 2017 года Маццарри покинул «Уотфорд» после девяти месяцев работы. Прежде работал с «Интером» и «Наполи».

    В октябре 2017 года Маццарри был в числе кандидатов на должность главного тренера «Милана».

    Источник: Football Italia

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    04.01.2018 15:41
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