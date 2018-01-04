«Торино» проведет переговоры с Маццарри; ранее клуб покинул Михайлович

«Бомбардир» писал об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера «Торино».

Согласно ряду СМИ, руководство туринского клуба приняло решение уволить сербского специалиста после поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче Кубка Италии.

По информации Football Italia, преемником Михайловича может стать Вальтер Маццарри. Ожидается, что 56-летний итальянец встретится с представителями «Торино» для обсуждения ситуации.

В мае 2017 года Маццарри покинул «Уотфорд» после девяти месяцев работы. Прежде работал с «Интером» и «Наполи».

В октябре 2017 года Маццарри был в числе кандидатов на должность главного тренера «Милана».