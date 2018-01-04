Михайлович уволен с поста главного тренера «Торино» после поражения от «Ювентуса»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович покинул свой пост после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии. Напомним, что матч 1/4 финала закончился поражением для его команды со счетом 0:2. Авторами голов стали Дуглас Коста и Марио Манджукич.

Всего в последних 17 официальных матчах «Торино» одержал лишь три победы. В турнирной таблице Серии А команда располагается на десятой строчке.

Михайлович возглавлял клуб с лета 2016 года, где он оказался после увольнения из «Милана». Ранее сербский специалист работал в «Сампдории», «Фиорентине», «Катании» и «Болонье».