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    Михайлович уволен с поста главного тренера «Торино» после поражения от «Ювентуса»

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович покинул свой пост после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии. Напомним, что матч 1/4 финала закончился поражением для его команды со счетом 0:2. Авторами голов стали Дуглас Коста и Марио Манджукич.

    Всего в последних 17 официальных матчах «Торино» одержал лишь три победы. В турнирной таблице Серии А команда располагается на десятой строчке.

    Михайлович возглавлял клуб с лета 2016 года, где он оказался после увольнения из «Милана». Ранее сербский специалист работал в «Сампдории», «Фиорентине», «Катании» и «Болонье».

    Источник: Football Italia

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    04.01.2018 06:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 января 2018, 11:40

      С таким же успехом его можно было увольнять перед матчем, глупость какая-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 4 января 2018, 10:30

      Экс Баварцы забили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 4 января 2018, 08:40

      Понимаю уволить тренера после поражения от Беневенто. Но после Юве???

      0
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