Экс-тренер «Наполи» и «Интера» Маццарри отказал «Спартаку»

Итальянский тренер Вальтер Маццарри мог возглавить «Спартак», но отклонил предложение московского клуба.
«Маццарри не торопится возвращаться к работе. Летом у него были переговоры с серьезным клубом из Франции, но договориться не удалось. Было предложение от «Спартака», но Вальтер решил не ехать туда. Он ждет важный проект, который привлечет его», – рассказал помощник 59-летнего специалиста Антонио Финко.
- Маццарри наиболее известен по работе в «Наполи» и «Интере».
- Последним его клубом был «Торино», который он покинул в феврале 2020 года.
- «Спартак» ищет замену Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий в конце нынешнего сезона.
Источник: Tuttomercatoweb