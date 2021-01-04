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    Экс-тренер «Наполи» и «Интера» Маццарри отказал «Спартаку»

    Итальянский тренер Вальтер Маццарри мог возглавить «Спартак», но отклонил предложение московского клуба.

    «Маццарри не торопится возвращаться к работе. Летом у него были переговоры с серьезным клубом из Франции, но договориться не удалось. Было предложение от «Спартака», но Вальтер решил не ехать туда. Он ждет важный проект, который привлечет его», – рассказал помощник 59-летнего специалиста Антонио Финко.

    • Маццарри наиболее известен по работе в «Наполи» и «Интере».
    • Последним его клубом был «Торино», который он покинул в феврале 2020 года.
    • «Спартак» ищет замену Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий в конце нынешнего сезона.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    04.01.2021 23:45
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -654

      СуперПАВ9 1 час назад

      На самом деле в первье о нем слышу пусть тренерует середников сериала и не лезет в нашу лигу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -654

      СуперПАВ9 1 час назад

      Да как он смел))))

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