Экс-тренер «Наполи» и «Интера» Маццарри отказал «Спартаку»

Итальянский тренер Вальтер Маццарри мог возглавить «Спартак», но отклонил предложение московского клуба.

«Маццарри не торопится возвращаться к работе. Летом у него были переговоры с серьезным клубом из Франции, но договориться не удалось. Было предложение от «Спартака», но Вальтер решил не ехать туда. Он ждет важный проект, который привлечет его», – рассказал помощник 59-летнего специалиста Антонио Финко.