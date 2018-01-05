Маццарри – о новой работе: «На тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки»

Новый тренер «Торино» Вальтер Маццарри дал первое интервью после вступления в должность.

«Когда Кайро (президент клуба – прим. «Бомбардира») позвонил мне, я испытал эмоциональный подъем. Это очень важный аспект в футболе. Я много ездил по миру, но на тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки.

Я попал в клуб с большой славой. Мне была нужна эта мотивация.

Отставка Михайловича? Мне всегда жалко приходить на чье-то место. Это решение удивило игроков, которые успели привязаться к тренеру», – сказал итальянец.

После 19-ти туров Серии А туринский клуб занимает десятое место. Завтра команда примет «Болонью».