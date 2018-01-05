Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маццарри – о новой работе: «На тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки»

    Новый тренер «Торино» Вальтер Маццарри дал первое интервью после вступления в должность.

    «Когда Кайро (президент клуба – прим. «Бомбардира») позвонил мне, я испытал эмоциональный подъем. Это очень важный аспект в футболе. Я много ездил по миру, но на тренировочной базе «Торино» у меня были мурашки.

    Я попал в клуб с большой славой. Мне была нужна эта мотивация.

    Отставка Михайловича? Мне всегда жалко приходить на чье-то место. Это решение удивило игроков, которые успели привязаться к тренеру», – сказал итальянец.

    После 19-ти туров Серии А туринский клуб занимает десятое место. Завтра команда примет «Болонью».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:51

      ++++Мощный импульс. Успехов Вальтер.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11