Маццарри: «Между мной и Моуринью – профессиональное уважение, без проблем могу пригласить его выпить»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри накануне поединка пятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» опроверг наличие конфликта с наставником манкунианцев Жозе Моуринью. Напомним, между итальянцем и португальцем наблюдались напряженные отношение во времена их работы в Серии А, когда они возглавляли «Интер» и «Наполи» соответственно. Встреча между «шершнями» и «красными дьяволами» состоится в воскресенье, 18 сентября.

«У меня очень хорошие отношения с Моуринью. Иногда пресса ворошит прошлое, вспоминая мои разногласия с Жозе, а также Конте в Серии А.

Это нормально, когда вы бороться за лидирующие позиции. Подобное может произойти, но у меня очень хорошие, крепкие отношения с ним, включая профессиональное уважение.

Пригласить Моуринью выпить? Конечно, без проблем», – сказал Маццари.