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    Вальтер Маццарри - статистика

    Тренер
    Имя Вальтер
    Фамилия Маццарри
    Команда Кальяри
    Гражданство Италия
    Дата рождения 1 октября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кальяри 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2022 Кальяри 3 : 2 Перуджа
    20.10.2022 Болонья 1 : 0 Кальяри
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