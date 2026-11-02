Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2026/2027 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Товарищеские матчи 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008