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Вальтер Маццарри - статистика
Ираклис
Италия
1 октября 1961 (65)
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 9 тур
Каламата
1 : 1
02.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Суперкубок Италии 2023
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Италия. Серия А 2013/2014
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Италия. Серия А 2011/2012
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Италия. Серия А 2010/2011
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Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Ираклис
9
2
3
4
Греция. Суперлига, 9 тур
Каламата
1 : 1
02.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
0 : 0
19.09.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 4 тур
Ираклис
1 : 1
12.09.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
0 : 2
07.09.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
4 : 0
22.08.2026
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