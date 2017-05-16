Маццарри: «Горжусь игроками «Уотфорда» в матче против «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился мнением о матче перенесенного 28-го тура чемпионата Англии против «Челси» (3:4). Специалист заявил, что гордится своими подопечными в матче против лидера АПЛ.

«Игра моих ребят вызывает у меня гордость. Сегодня ряд футболистов не смогли сыграть из-за травм. Но мы прекрасно проявили себя. Задача по спасению выполнена, поэтому сейчас мы думаем о том, кто останется в команде на следующий сезон. Хочу поздравить Конте. Он великий специалист. У «Челси» фантастический подбор игроков. Они заслуженно стали чемпионами», – сказал Маццарри.

«Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.