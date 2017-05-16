Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маццарри: «Горжусь игроками «Уотфорда» в матче против «Челси»

    Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился мнением о матче перенесенного 28-го тура чемпионата Англии против «Челси» (3:4). Специалист заявил, что гордится своими подопечными в матче против лидера АПЛ.

    «Игра моих ребят вызывает у меня гордость. Сегодня ряд футболистов не смогли сыграть из-за травм. Но мы прекрасно проявили себя. Задача по спасению выполнена, поэтому сейчас мы думаем о том, кто останется в команде на следующий сезон. Хочу поздравить Конте. Он великий специалист. У «Челси» фантастический подбор игроков. Они заслуженно стали чемпионами», – сказал Маццарри.

    «Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 01:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11