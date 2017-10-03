Соуза и Маццарри могут заменить Монтеллу в «Милане»

«Милан» контактировал с бывшим главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой и Вальтером Маццарри, возглавлявшим ранее «Наполи», «Интер» и «Уотфорд».

Будущее Винченцо Монтеллы на посту рулевого «россонери» остается под вопросом после домашнего поражения в седьмом туре Серии А от «Ромы» (0:2), которое стало уже третьим для команды в нынешнем чемпионате Италии.

Вчера Монтелла провел встречу с директорами клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли. Несмотря на то, что «Милан» неоднократно публично поддерживал 43-летнего специалиста, сообщается, что он может покинуть занимаемую должность в случае проигрыша «Интеру» в следующем туре.