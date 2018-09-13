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    Игрок «Уотфорда» Дини: «Тренер Маццари в глаза говорил одно, а делал – другое»

    Футболист «Уотфорда» Трой Дини рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Вальтером Маццари. Британец обвинил итальянца в двуличности.

    «Мы не поладили с ним с самого начала. Я старался проявлять к нему уважение, а он даже после забитого гола сажал меня на скамейку. При этом говорил, что я великолепен.

    Еще он хотел меня продать в зимнее трансферное окно. Хотя мне твердил, что я нужен ему, а за спиной пытался избавиться», – рассказал Дини.

    Маццари работал в «Уотфорде» с 2016 по 2017 годы. Сейчас он тренирует «Торино».

    Источник: Calciomercato

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    13.09.2018 22:57
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