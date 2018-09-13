Игрок «Уотфорда» Дини: «Тренер Маццари в глаза говорил одно, а делал – другое»

Футболист «Уотфорда» Трой Дини рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Вальтером Маццари. Британец обвинил итальянца в двуличности.

«Мы не поладили с ним с самого начала. Я старался проявлять к нему уважение, а он даже после забитого гола сажал меня на скамейку. При этом говорил, что я великолепен.

Еще он хотел меня продать в зимнее трансферное окно. Хотя мне твердил, что я нужен ему, а за спиной пытался избавиться», – рассказал Дини.

Маццари работал в «Уотфорде» с 2016 по 2017 годы. Сейчас он тренирует «Торино».