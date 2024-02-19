Гамшик может стать тренером в «Наполи»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может войти в тренерский штаб клуба. По данным журналиста Маттео Моретто, это случится, если неаполитанцев возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

Ожидается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проведет заключительный раунд переговоров с Кальцоной, чтобы тот как можно скорее сменил Вальтера Маццарри.

Как сообщил Моретто, Федерация футбола Словакии разрешила итальянцу совмещать работу в клубе и в сборной до конца сезона.