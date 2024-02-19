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    Гамшик может стать тренером в «Наполи»

    Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может войти в тренерский штаб клуба. По данным журналиста Маттео Моретто, это случится, если неаполитанцев возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

    Ожидается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проведет заключительный раунд переговоров с Кальцоной, чтобы тот как можно скорее сменил Вальтера Маццарри.

    Как сообщил Моретто, Федерация футбола Словакии разрешила итальянцу совмещать работу в клубе и в сборной до конца сезона.

    • Гамшик сейчас является менеджером сборной Словакии. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Действующий чемпион Италии «Наполи» занимает девятое место в Серии A c 36 очками после 24 матчей.

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    Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X

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    19.02.2024 12:17
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    Bozigit
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    Верните лысого профессора )
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