Агент опроверг переговоры Маццарри с «Миланом»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, который является представителем итальянского тренера Вальтера Маццарри, назвал фантазиями все слухи о приглашении его клиента на работу в «Милан».
«Все слухи, новости, которые сейчас появляются не более чем фантазии. У нас нет никакого конкретного предложения.
Да, я понимаю болельщиков, которые хотят предвидеть потенциальное назначение, но никаких контактов не было», – заявил агент.
Напомним, что последним местом работы Вальтера Маццарри был «Уотфорд». В английском клубе он тренировал с 2016 по 2017 год.
Источник: Goal.com