Агент опроверг переговоры Маццарри с «Миланом»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, который является представителем итальянского тренера Вальтера Маццарри, назвал фантазиями все слухи о приглашении его клиента на работу в «Милан».

«Все слухи, новости, которые сейчас появляются не более чем фантазии. У нас нет никакого конкретного предложения.

Да, я понимаю болельщиков, которые хотят предвидеть потенциальное назначение, но никаких контактов не было», – заявил агент.

Напомним, что последним местом работы Вальтера Маццарри был «Уотфорд». В английском клубе он тренировал с 2016 по 2017 год.