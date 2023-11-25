Новый тренер «Наполи»: «Я известен как нытик»

Вальтер Маццарри, возглавивший «Наполи» полторы недели назад, пообещал больше не жаловаться.

«Я очень рад, потому что это лучшая команда, с которой мне когда-либо доводилось работать.

Я должен обращать внимание на то, что говорю, потому что я известен как нытик.

Но теперь я больше не могу жаловаться. Это новая версия Маццарри, сейчас я расслаблен», – сказал тренер.