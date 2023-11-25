Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Новый тренер «Наполи»: «Я известен как нытик»

    Вальтер Маццарри, возглавивший «Наполи» полторы недели назад, пообещал больше не жаловаться.

    «Я очень рад, потому что это лучшая команда, с которой мне когда-либо доводилось работать.

    Я должен обращать внимание на то, что говорю, потому что я известен как нытик.

    Но теперь я больше не могу жаловаться. Это новая версия Маццарри, сейчас я расслаблен», – сказал тренер.

    • Маццарри назначен на должность вместо Руди Гарсии.
    • Он уже возглавлял «Наполи» с 2009 по 2013 год.
    • Сейчас неаполитанцы идут на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

    Новости по теме
    Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией 4
    «Наполи» назвал «Челси» цену на Хвичу 5
    Президент «Наполи»: «Украину ограбили в матче с Италией» 12
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +143

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Ты вот и нужен в Спартак

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      Октавиус > VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      так звали ведь не так давно

      https://bombardir.ru/news/619060-Eks-trener-Napoli-i-Intera-Maccarri-otkazal-Spartaku

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+