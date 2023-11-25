Новый тренер «Наполи»: «Я известен как нытик»

Вальтер Маццарри, возглавивший «Наполи» полторы недели назад, пообещал больше не жаловаться.
«Я очень рад, потому что это лучшая команда, с которой мне когда-либо доводилось работать.
Я должен обращать внимание на то, что говорю, потому что я известен как нытик.
Но теперь я больше не могу жаловаться. Это новая версия Маццарри, сейчас я расслаблен», – сказал тренер.
- Маццарри назначен на должность вместо Руди Гарсии.
- Он уже возглавлял «Наполи» с 2009 по 2013 год.
- Сейчас неаполитанцы идут на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.
Источник: Football Italia